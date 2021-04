Lavoro: Filctem Cgil Lazio, siglato protocollo su distretto ceramica di Civita Castellana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filctem Cgil di Roma e del Lazio e la Federlazio hanno siglato il protocollo quadro sulla formazione e il patto generazionale per il distretto della ceramica di Civita Castellana. "Flessibilità, produttività e occupabilità sono i punti cardine dell'accordo", spiega in una nota Alessandro Borioni, segretario generale della Filctem Cgil regionale -. Il rilancio del distretto di Civita Castellana passa anche per le intese tra sindacato e imprese. Il settore della ceramica e in particolare il distretto di Civita Castellana rappresentano un polo di eccellenza nella Regione Lazio, insediato in un territorio tanto storico quanto strategico per la filiera produttiva del settore. Le parti dovranno ora attivarsi con la Regione per attuare il 'Patto tra generazioni' e promuovere i contenuti di questo accordo. Il protocollo sulle politiche attive, sottoscritto il 4 di marzo 2021 tra la Regione e le organizzazioni sindacali, permette alle aziende di avviare percorsi che sostengano la formazione e il ricambio generazionale. Noi stiamo cercando di favorirli". (segue) (Com)