Lavoro: Filctem Cgil Lazio, siglato protocollo su distretto ceramica di Civita Castellana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il settore della ceramica necessita di soluzioni strutturali e innovative, atte a promuovere la flessibilità del lavoro, a potenziare la produzione, a favorire l'occupabilità e il ricambio generazionale - afferma Mauro Vaccarotti, segretario generale della Filctem Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo -. Il settore è caratterizzato da un'elevata attività manifatturiera, il processo produttivo è ad alta intensità di lavoro e necessita di un costante inserimento di nuove maestranze senza dimenticare che i processi di lavorazione che richiedono alta manualità e impegno fisico rappresentano un elemento di criticità per molti dei lavoratori più anziani. In un contesto difficile, il settore evidenzia vitalità. Emerge pertanto- conclude Vaccarotti - la necessità di individuare strumenti di flessibilità in grado di rispondere a tutte le esigenze di specializzazione professionale senza dimenticare la ricerca di soluzioni per favorire processi innovativi e produttivi che si riflettano sull'occupazione". (Com)