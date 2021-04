Egitto: Senato approva odg unitario su Zaki, avviare subito iter per cittadinanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato ha approvato l’ordine del giorno unitario sulla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e sulle iniziative per la sua liberazione con 208 voti favorevoli, 33 astenuti e nessun contrario. Nel testo, che ha sostituito le due mozioni presentate sul caso del ricercatore dell'Università di Bologna detenuto dal 7 febbraio 2020 nelle carceri egiziane, si impegna il governo ad avviare subito "le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick Zaki la cittadinanza italiana" e ad "intraprendere tempestivamente ogni ulteriore iniziativa presso le autorità egiziane per sollecitare l'immediata liberazione" di Zaki valutando la possibilità di utilizzare gli "strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni unite contro la tortura". Si auspica inoltre di continuare a "monitorare, con la presenza in aula della rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, lo svolgimento delle udienze processuali a carico di Zaki e le sue condizioni di detenzione". Tra gli impegni sottoposti all'esecutivo anche quello di attivarsi a livello europeo "per sollecitare istituzioni e Stati membri affinché richiedano all'Egitto, e agli altri Paesi in cui persistono diffuse violazioni dei diritti umani, miglioramenti concreti su questo tema". Infine, nel testo si chiede al governo di "farsi portatore attivo della cultura del rispetto e della promozione dei diritti umani nel quadro delle discussioni in ambito del G7". (Rin)