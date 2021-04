Spettacolo: Fassina (SpR), urgente soccorso e riforme per settore cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono qui non soltanto per ribadirvi solidarietà, ma per sostenere le vostre richieste in Parlamento e in Campidoglio. Le attività culturali sono state tra le più colpite dalle chiusure e le lavoratrici e i lavoratori in esse impegnati hanno più sofferto le conseguenze della precarietà, data l’assenza di adeguati sostegni al reddito. Non si può andare avanti con i bonus una tantum. Vanno programmate le riaperture in sicurezza e vanno urgentemente dati indennizzi adeguati. Ma l’incubo del Covid deve essere ribaltato in occasione di riforme strutturali, a cominciare da un reddito per coprire l’intermittenza del lavoro e da investimenti pubblici nella cultura almeno allineati alla media europea”. Così Stefano consigliere capitolino di Sinistra per Roma intervenuto durante l’incontro con gli occupanti del Globe Theatre a Villa Borghese a Roma. (Rer)