Romania-Moldova: ambasciatore romeno, Bucarest rimarrà principale partner dei cittadini moldavi

- La Romania rimarrà un amico sincero della Moldova, ma a Chisinau ancora servono azioni decise per rafforzare la democrazia e per contrastare la corruzione. Lo ha affermato l'ambasciatore romeno a Chisinau, Daniel Ionita, citato dall'emittente "Radio Chisinau". "La Romania crede che, solo attraverso l'attuazione delle riforme, la Moldova possa diventare un vero Stato europeo e le autorità di Bucarest sono con i suoi cittadini, anche per superare la crisi causata dalla pandemia Covid-19", ha detto il diplomatico romeno. "La Romania vuole sinceramente che la Moldova prosperi. Nel tempo, siamo stati avvocati della Moldova in vari forum internazionali. La Romania è e rimarrà un amico sincero e il partner principale dei cittadini della Moldova. Gli investimenti fatti in modo disinteressato dalla Romania e la significativa assistenza che la Romania ha fornito nell'ultimo anno per la gestione della pandemia in Moldova, lo dimostrano ampiamente", ha detto l'ambasciatore Ionita ricordando che le relazioni economiche tra Chisinau e Bucarest sono molto buone. (segue) (Rob)