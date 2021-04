Romania-Moldova: ambasciatore romeno, Bucarest rimarrà principale partner dei cittadini moldavi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020, anno di pandemia, il commercio, le importazioni e le esportazioni tra Chisinau e Bucarest sono state di 2 miliardi di dollari", ha affermato l'ambasciatore romeno. Riferendosi all'accordo Romania-Moldova del 2010 sull'aiuto non rimborsabile di 100 milioni di euro scaduto perché non prorogato, l'ambasciatore Ionita ha affermato che la chiave per risolvere questo problema è a Chisinau. "Le condizioni poste dalla Romania non hanno superato in alcun modo gli impegni che la Moldova ha assunto nei confronti dell'Unione europea. Queste prevedevano che il percorso europeo sia mantenuto con fermezza, il proseguimento della lotta alla corruzione e il proseguimento delle riforme per rafforzare le istituzioni affinché siano in grado di affrontare le sfide", ha continuato l'ambasciatore Ionita. (Rob)