Egitto: Balboni, su cittadinanza Zaki Fd'I si astiene su mozione maggioranza

- Fratelli d'Italia si astiene sulla mozione per la concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki perché "siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo della sua liberazione la strada da seguire sia quella della diplomazia". Lo ha affermato in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni. "Non vorremmo - ha sottolineato - che la cittadinanza a Zaki possa avere l'effetto controproducente, come ha detto anche il governo in Aula, di insospettire e irrigidire ulteriormente le autorità egiziane, a causa delle quali lo studente dell'ateneo di Bologna, reo solo di aver espresso delle opinioni in difesa dei diritti civili dei suoi concittadini, è detenuto ormai da 432 giorni. Non vi è nulla di preventivo in questa detenzione che corrisponde ad una vera e propria pena. Nel chiedere anche giustizia per l'omicidio di Giulio Regeni, avvenuto ormai 5 anni fa - ha concluso Balboni - chiediamo giustizia per i tanti casi come quello di Zaki in giro per il mondo, da Hong Kong, alla Cina, al Myanmar e a Cuba, sulla cui dedicata mozione non vi è alcun cenno alla violazione dei diritti umani". (Rin)