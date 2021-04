© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ un disastro. Non do colpe a nessuno. Il premier Draghi si deve convincere ad andare sul mercato per cercare il vaccino". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in conferenza stampa, parlando della campagna vaccinale del governo. "Se avessimo stabilità, anche con una fornitura miniale, potremmo presentare ai veneti una programmazione e una certezza sulla vaccinazione", ha aggiunto.(Rin)