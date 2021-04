Zaki: Campidoglio, mozione per chiedere al governo la cittadinanza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Roma Capitale chiede al Governo nazionale di concedere la cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick George Zaki, giovane ricercatore dell'Università di Bologna, arrestato e detenuto da più di un anno al Cairo, in Egitto. "Roma è al fianco di Patrick Zaki. Vogliamo e speriamo che possa tornare presto libero. Ci uniamo e sosteniamo con forza la richiesta di concessione della cittadinanza italiana. Un riconoscimento e un atto concreto per essere vicini al giovane ricercatore che aveva scelto l'Italia per i suoi studi universitari. Lanciamo così un messaggio importante anche e soprattutto a difesa dei diritti umani e civili, contro ogni ingiustizia", afferma in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)