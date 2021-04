Zaki: Campidoglio, mozione per chiedere al governo la cittadinanza italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, è stata votata dall'Assemblea Capitolina una mozione d'aula che impegna la sindaca e la Giunta capitolina, in considerazione della sensibilità da sempre manifestata sulle tematiche relative alla tutela dei diritti umani, "ad adottare ogni iniziativa utile per chiedere che il Governo italiano conferisca la cittadinanza italiana per meriti speciali a Patrick George Zaki, anche per il profondo amore nutrito verso il nostro Paese, tanto da sceglierlo come meta dei suoi studi universitari", così come si chiede al Governo "di impegnarsi, continuando tramite azioni concrete, a dare priorità al caso Zaki, a promuovere in tutte le sedi istituzionali opportune - con particolare riferimento all'Unione Europea - il rispetto dei diritti umani e civili in Egitto e un auspicabile pronto rilascio del giovane ricercatore egiziano". (Com)