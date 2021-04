Ue: analisi Bce, tutela riservatezza e sicurezza priorità per euro digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela della riservatezza e la sicurezza sono per i cittadini dell'Eurozona le priorità dell'euro digitale. È quanto si apprende da un'analisi condotta dalla Banca centrale europea (Bce), che il membro del Comitato esecutivo dell'Eurotower, Fabio Panetta, presenterà oggi. I contenuti dello studio sono anticipati dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Come rilevato dalla Bce, il 43 per cento dei cittadini dell'area dell'euro ritiene che la versione digitale di tale valuta debba essere associata alla protezione della privacy. Seguono la sicurezza e la possibilità di effettuare transazioni con l'euro digitale in tutta la regione, rispettivamente al 18 e all'11 per cento. Per il 9 per cento degli intervistati, la moneta unica europea in versione virtuale non deve prevedere alcun costo aggiuntivo, mentre l'8 per cento auspica che possa essere utilizzata anche offline. “Un euro digitale può avere successo solo se soddisfa le esigenze degli europei”, afferma Panetta. (segue) (Geb)