Ue: analisi Bce, tutela riservatezza e sicurezza priorità per euro digitale (2)

- Il membro del Comitato esecutivo della Bce aggiunge: “Faremo del nostro meglio per garantire che un euro digitale soddisfi le aspettative dei cittadini”. La consultazione pubblica della Bce sull'euro digitale è iniziata il 12 ottobre 2020 e si è conclusa il 12 gennaio scorso. L'Eurotower ha ricevute più di 8.200 risposte, per il 94 per cento da privati. Il resto dei partecipanti rimanenti erano professionisti provenienti da banche, fornitori di servizi di pagamento, commercianti e società tecnologiche. La maggior parte delle risposte è arrivata da Germania (47 per cento), Italia (15 per cento) e Francia (11 per cento). (Geb)