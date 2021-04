Alitalia: steward di volo, crisi dal 2000 con aerei sempre pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono dipendente di Alitalia da 30 anni. Da Fiumicino ho volato in tutto il mondo". Lo ha dichiarato ad Agenzia Nova Fabrizio Colasanti, assistente di volo personale navigante di Alitalia. "Negli anni 80 - dice lo steward - eravamo superiori anche ad Air France - ricorda. Poi e cominciato il declino e dal 2000 è cominciata la dismissione di gran parte della flotta. Abbiamo cominciato a vivere con la tensione delle minacce di bancarotta. Un rischio che ci veniva ripetuto di anno in anno e noi non capivamo perché dato che gli aerei erano sempre pieni con un fattore di riempimento al 78 per cento tra i più alti d'Europa. Aerei sempre pieni, ci dicevamo, vuol dire che fanno soldi" eppure si ritrovano sul baratro. "Credo che le colpe siano sa ricondurre alle pessime amministrazioni e a ingerenze di altri competitor stranieri che non accettavano la concorrenza di Alitalia". (Rer)