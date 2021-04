Italia-Grecia: da domani viceministro Esteri Varvitsiotis in visita a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri greco incaricato per gli affari europei, Miltiadis Varvitsiotis, sarà a partire da domani a Roma per una visita ufficiale. Nel corso della sua visita, Varvitsiotis terrà degli incontri con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola, con la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese e il presidente della terza commissione Affari esteri e Comunitari della Camera dei deputati, Piero Fassino. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, temi centrali dei colloqui in programma saranno la cooperazione bilaterale tra Italia e Grecia, temi legati all'agenda europea, la questione migratoria e gli sviluppi legati al Mediterraneo orientale.(Res)