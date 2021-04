Vaccini: Pavesi (dg welfare), 84 per cento del personale scolastico è stato vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dei 258 mila soggetti, tra insegnanti o personale del comparto dell'istruzione, ne sono stati vaccinati 216 mila, cioè l'84 per cento, nel 16 per cento che manca c'è anche chi è venuto e non ha potuto fare il vaccino Astrazeneca, una parte minoritaria". Lo ha dichiarato il direttore generale dell'assessorato al welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, durante l'audizione alla commissione regionale sanità. "Riteniamo che sul fronte degli insegnanti il mondo della scuola abbia una copertura molto forte", ha concluso Pavesi.(Rem)