Speciale difesa: Libano, Aoun rinvia al governo decreto su estensione rivendicazioni marittime con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha rinviato al governo il decreto presentato dai ministri che, emendando il precedente decreto 6433, estende le rivendicazioni territoriali libanesi nella disputa sui confini marittimi con Israele. Lo afferma una nota rilasciata dal direttorato generale della presidenza della Repubblica libanese. Il decreto, secondo Aoun, dev’essere approvato dal Consiglio dei ministri “data la sua importanza e le conseguenze che esso potrebbe avere”. Spetta “al presidente della Repubblica definire ciò che egli ritiene migliore per la difesa della nazione”, si legge nella nota del direttorato. “Il presidente fa appello ai libanesi a fidarsi della forza della posizione libanese e dice loro: assicuratevi che la questione si svolga in modo da garantire tutti i diritti del Libano, per terra e per mare”, conclude il messaggio. (Res)