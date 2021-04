Speciale difesa: India-Francia, prosegue visita ministro Esteri francese Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stando a quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri indiano, i due responsabili della diplomazia hanno riconosciuto “le immense opportunità” per rafforzare la collaborazione bilaterale in diversi settori quali commercio e investimenti, difesa e sicurezza, sanità, istruzione, ricerca e innovazione, energia e lotta ai cambiamenti climatici. Sul fronte economico, l’interscambio bilaterale ha conosciuto un costante aumento negli ultimi dieci anni, raggiungendo nel 2020 quota 10,75 miliardi di dollari. “Per conseguire il pieno potenziale delle relazioni economiche, entrambe le parti hanno riconosciuto l’importanza di accelerare i colloqui sull’accordo di commercio e investimento tra India e Unione europea”, si legge nella nota. Jaishankar e Le Drian hanno anche ribadito il condiviso impegno verso il multilateralismo. I due “hanno esaminato gli strumenti per rafforzare la cooperazione nell’Indo-Pacifico, anche attraverso il Meccanismo trilaterale India-Francia-Australia, affrontando le minacce emergenti in campo marittimo e spaziale e lavorando assieme sul fronte del cambiamento climatico e della protezione della biodiversità”. (Inn)