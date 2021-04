Speciale difesa: Grecia-Turchia, rinviato a domani incontro ad Ankara tra ministri degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato posticipato a domani l'incontro ad Ankara tra il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias e omologo turco Mevlut Cavusoglu. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa" citando fonti diplomatiche secondo cui i due ministri hanno concordato durante una conversazione telefonica di rinviare l'incontro a domani. Confermate le dichiarazioni alla stampa al termine del colloquio, previste alle 18 (ora italiana). Dendias si reca ad Istanbul per incontrare il patriarca ecumenico Bartolomeo. Tornerà ad Atene per partecipare alla riunione in videoconferenza dei ministri degli Esteri e della Difesa della Nato sull'Afghanistan per poi volare domani verso Ankara. In Turchia sarà accompagnato dal vice ministro degli Esteri per la diplomazia economica Kostas Fragogiannis. (Gra)