Speciale difesa: Romania, ex segretario Difesa Usa, dovremmo schierare più truppe in Romania e Bulgaria

- Gli Stati Uniti dovrebbero schierare più truppe nell'area del Mar Nero per scoraggiare una potenziale aggressione da parte della Russia viste le relazioni tese tra Washington e Mosca. Lo ha detto l'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Mark Esper, in alcune dichiarazioni rilasciata alla stampa internazionale e riprese dai media romeni. "Penso che dobbiamo stare al passo con la Russia e cercare di scoraggiare il suo comportamento dannoso", ha detto Esper, attualmente esperto associato presso l'Università dell'Arizona. "Washington dovrebbe valutare nuove garanzie nei confronti degli alleati europei e rafforzare la Nato schierando più forze in Polonia, nella regione baltica, se opportuno, e in Paesi come Romania e Bulgaria, a rotazione o permanenti", ha dichiarato l'ex segretario alla Difesa Usa. (Rob)