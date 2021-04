Covid: Zaia, con Europei calcio "libera tutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con gli Europei di calcio Italia-Turchia dell'11 giugno lo stadio Olimpico viene aperto per una capienza del 25 per cento. Prendiamola come la data della liberazione". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, nella conferenza stampa di aggiornamento circa l'andamento del virus in regione. "S va verso la fase di convivenza con il virus", ha aggiunto spiegando che in settimana verranno chiuse le linee guida che le regioni proporranno al governo per le riaperture.(Rin)