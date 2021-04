Milano: indagini su aggressione branco a "Arco Pace", fu giovane pugile a tirare pugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un 18enne residente in provincia di Monza e Brianza, che pratica box, l'autore del violento pugno che ha steso un 19enne rendendolo incosciente durante l'aggressione all'Arco della Pace accaduta la notte del 26 luglio 2020 da parte di un "branco" di coetanei. Per lui il gip di Milano Ilaria De Magistris, su richiesta della Procura, ha disposto gli arresti domiciliari con il reato di lesioni gravi pluriaggravate. Oltre a lui, con le stesse accuse, altri cinque ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, hanno ricevuto l'obbligo di dimora nel comune di residenza e obbligo di permanenza domiciliare nelle ore notturne mentre a febbraio invece erano stati collocati in comunità dal gip del Tribunale dei Minori due minorenni. Stando alle indagini della Squadra mobile, coordinate dal pm Francesca Crupi e dalla collega della Procura dei Minori Myriam Iacoviello, intorno alle tre e mezza di quella notte di fine luglio, uno dei due minorenni ha approcciato con il pretesto di chiedere una sigaretta un componente del gruppetto di 5-6 amici con cui la vittima stava trascorrendo la serata. Al rifiuto il ragazzino ha iniziato a provocarlo. (segue) (Rem)