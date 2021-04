Milano: indagini su aggressione branco a "Arco Pace", fu giovane pugile a tirare pugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l'amico del 19enne ha accennato una reazione, il rivale con fischio ha richiamato gli altri componenti del branco che sono subiti accorsi dando vita a una rissa. All'improvviso - come si vede dalle telecamere di sorveglianza - un ragazzo, identificato poi nel pugile di 18 anni, ha avvicinato alle spalle la vittima e lo ha colpito con un gancio destro alla mandibola. Il 19enne è crollato a terra perdendo conoscenza. A quel punto gli aggressori si sono allontanati in varie direzioni. Partendo dalla visione dei filmati degli "occhi elettronici" della zona, gli investigatori, diretti da Marco Calì e guidati da Francesco Giustolisi, sono riusciti a identificare e attribuire responsabilità precise agli otto destinatari delle misure cautelari, eseguite tra febbraio e oggi. La vittima, dopo quasi tre settimane di coma farmacologico, non aveva alcun ricordo dell'aggressione. (Rem)