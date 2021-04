Camera: domani audizione commissario Onu per rifugiati Grandi su promozione e tutela diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 15 aprile, alle ore 8.30, la commissione Esteri della Camera svolge l'audizione dell'alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati, Filippo Grandi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)