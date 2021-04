Clima: presidente Cop 26 Sharma, Regno Unito lavora per evento in presenza a Glasgow

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito sta lavorando duramente per assicurare la possibilità di organizzare in presenza nel mese di novembre la conferenza dell'Onu Cop 26 sul cambiamento climatico. Lo ha dichiarato il presidente del comitato britannico per l'organizzazione della conferenza Cop 26, Alok Sharma, intervenendo in Parlamento a Londra. Secondo Sharma, in ogni caso, non c'è alcuna intenzione di rinviare nuovamente la conferenza di novembre a Glasgow in quanto "l'emergenza ambientale non si ferma". "Questo è incredibilmente importante dal momento che molte parti avvertono fortemente che questi negoziati devono essere di persona", ha affermato Sharma evidenziando che lo svolgimento della Cop 26 in presenza assicurerebbe una partecipazione più equa da parte di tutti i Paesi. (Rel)