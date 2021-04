I fatti del giorno – Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ultimatum parlamento a magistratura per 7 candidati a carica di procuratore generale - Il parlamento libico ha dato un ultimatum al Consiglio superiore della magistratura affinché nomini sette personalità per la carica di Procuratore generale. Lo rende noto il sito "Al Saa 24". La presidenza del parlamento di Tobruk ha chiesto al Consiglio della magistratura di nominare sette candidati in modo che la Camera dei rappresentanti possa sceglierne uno che ricoprirà la carica di procuratore generale. E' stato concesso il termine di una settimana per poter svolgere la votazione all'interno della Camera. (segue) (Res)