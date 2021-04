I fatti del giorno – Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: autorità rilasciano giornalista Solafa Magdy e il marito dopo18 mesi di carcere - Le autorità egiziane hanno rilasciato questa mattina la giornalista Solafa Magdy e suo marito Hossam al Sayyad dopo quasi 18 mesi di carcere. Lo ha annunciato Diaa Rachwan, capo del sindacato stampa, in un post sulla sua pagina ufficiale su Facebook. Solafa e suo marito erano stati arrestati nell’ambito della vasta campagna di arresti sulla scia delle proteste antigovernative nel settembre 2019. I due sono accusati di aver aiutato un gruppo terroristico a raggiungere i suoi obiettivi e di un uso improprio dei social media. Nei 18 mesi di carcere, secondo diversi attivisti per i diritti umani, Solafa Magdy avrebbe subito aggressioni fisiche e abusi da parte della polizia e del personale del carcere femminile di Qanater. Nata nel 1987, Solafa Magdy è cresciuta al Cairo e ha studiato giurisprudenza presso l'Università di Ain Shams, mentre il marito Sayyad, tre anni più giovane di lei, ha studiato scienze politiche all'Università del 6 ottobre. La coppia si è incontrata per la prima volta nel 2010, in una marcia ad Alessandria per protestare contro l'uccisione di Khaled Said da parte della polizia. Ma è stato durante la rivoluzione del 2011 che i due si sono avvicinati e in seguito sposati l’anno successivo. Magdy ha iniziato a lavorare per l’emittente “25Tv”, un nuovo canale fondato nel 2011 in seguito chiuso nel 2013. Dopo la chiusura di “25Tv” la giornalista ha iniziato a lavorare insieme al marito come freelance per diversi quotidiani, tra cui “Daily News Egypt”, l'emittente televisiva irachena “Al Sharqiya”, il quotidiano degli Emirati Arabi Uniti “Alroeya” e media internazionali tra cui “Bbc” e “Deutsche Welle”, trattando soprattutto tematiche come diritti umani, minoranze, disordini sociali, istruzione, molestie sessuali e migrazione. (segue) (Res)