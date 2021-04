I fatti del giorno – Nord Africa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Egitto: compagnia cinese costruirà 5 rimorchiatori per il Canale di Suez - L'Autorità egiziana del canale di Suez (Sca) ha concordato con un costruttore navale cinese la costruzione di cinque rimorchiatori, e la firma del relativo contratto avverrà in tempi brevi. Lo ha dichiarato il presidente dell'Autorità Sca, Osama Rabie, a seguito di una cerimonia in occasione della consegna di una draga nella provincia nord-orientale di Ismailia. Rabie ha dichiarato all'agenzia di stampa "Xinhua" che "ciascuno dei cinque rimorchiatori avrà una capacità di traino di 80 tonnellate". Il primo rimorchiatore dovrebbe essere consegnato all'Egitto entro 14 mesi, il secondo entro 20 mesi e tutti i cinque rimorchiatori saranno stati consegnati in tre anni, ha dichiarato il funzionario. Il presidente della Sca ha poi concluso sostenendo che "è possibile cooperare con la Cina nella costruzione di rimorchiatori più grandi", esprimendo la sua fiducia nelle prospettive di collaborazione tra i due Paesi. (Res)