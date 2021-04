© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ue-Usa: Borrell a colloquio con Blinken, focus su Ucraina, Jcpoa e Afghanistan - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha parlato ieri sera con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Lo si apprende da una nota diramata dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). Borrell e Blinken hanno discusso dei recenti sviluppi in Ucraina e hanno espresso la loro profonda preoccupazione per l'ampio accumulo di forze militari russe ai confini dell'Ucraina e nella Crimea annessa illegalmente. Hanno convenuto di continuare a lavorare insieme alla stabilizzazione dell'Afghanistan e hanno scambiato opinioni sulla crisi in corso in Etiopia. Entrambi hanno fatto riferimento alla situazione in Iran e allo stato di avanzamento delle discussioni in corso per riportare l'accordo sul nucleare iraniano, il Jcpoa, alla piena attuazione. Borrell e Blinken hanno convenuto di continuare a lavorare insieme su queste e altre priorità e sfide della politica estera e di sicurezza. (segue) (Res)