- Difesa: Regno Unito annuncia ritiro truppe da Afghanistan dopo annuncio Usa - Il Regno Unito ritirerà le proprie truppe di stanza in Afghanistan, dopo l'annuncio fatto dal presidente statunitense Joe Biden secondo cui il contingente Usa abbandonerà il territorio afghano l'11 settembre di quest'anno. Al momento sono 750 i militari di stanza nel Paese, e secondo alcune fonti interne alla Difesa britannica il personale faticherebbe a rimanere in Afghanistan senza supporto statunitense, data la dipendenza logistica dalle basi Usa e sulle loro infrastrutture. Il Regno Unito ha messo in atto piani per passare al governo afgano il controllo della "Sandhurst in the Sand", l'accademia militare nella capitale Kabul dove le truppe britanniche addestrano i militari locali. La maggior parte delle truppe britanniche è stata sinora impiegata nella protezione della capitale Kabul, ma fonti della Difesa fanno sapere che l'attenzione sarà concentrata ora in missioni anti terrorismo in Africa e in altre parti del mondo dove il Regno Unito abbia interessi strategici. (segue) (Res)