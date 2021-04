© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Svezia: convocato ambasciatore russo per chiarimenti su attacco informatico a Confederazione sportiva svedese - Il ministero degli Esteri della Svezia ha convocato l'ambasciatore russo per spiegare le presunte violazioni del sistema informatico della Confederazione sportiva svedese da parte dell'intelligence militare di Mosca (Gru). Lo ha annunciato il ministro degli Esteri svedese, Ann Linde su Twitter. "Inaccettabili gravi violazioni della segretezza dei dati contro la Confederazione sportiva svedese, che violano le norme esistenti. L'ambasciatore russo è stato convocato al ministero degli Esteri per fornire una spiegazione", ha twittato Linde. Secondo l'autorità giudiziaria svedese, il sistema informatico dell'organizzazione sportiva è stato l'obiettivo di ripetuti attacchi informatici da dicembre 2017 a maggio 2018. L'indagine delle autorità di Stoccolma mostrerebbe che l'intelligence militare russa, il Gru, "tramite il suo 85mo centro, noto anche come unità 26165, ha pianificato ed eseguito le gravi violazioni della segretezza dei dati contro la Confederazione sportiva svedese". (segue) (Res)