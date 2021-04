I fatti del giorno – Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: Covid, regioni controllate da curdi a rischio collasso - La cosiddetta Amministrazione autonoma curdo-siriana (anche nota come Rojava) che controlla diverse regioni del nord-est della Siria ha lanciato l’allarme per il deterioramento della situazione sanitaria in quelle aree, dopo che i territori a est dell’Eufrate hanno registrato ieri più di 12.000 nuovi casi di Covid-19 e 428 nuovi decessi. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat". Secondo Jawan Mustafa, presidente dell’Autorità per la Salute dell’Amministrazione autonoma, “l’epidemia può condurre a una catastrofe umanitaria per via del raddoppiamento del numero di contagi”. Si registrano, intanto, aumenti dei contagi anche nelle altre due aree in cui è divisa de facto la Siria: nei territori controllati dal governo ufficiale di Damasco, nel sud e nell’ovest del Paese, e nelle aree poste sotto il controllo dell’autoproclamato Governo di salvezza dell’opposizione nel governatorato di Idlib. (segue) (Res)