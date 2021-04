I fatti del giorno – Medio Oriente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq: premier curdo Barzani, Stato islamico è ancora una minaccia - La presenza in Iraq della coalizione internazionale a guida Usa contro lo Stato islamico (Is) è ancora necessaria, alla luce della minaccia che l’organizzazione continua a rappresentare per la regione. Lo ha detto il primo ministro della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, al quotidiano panarabo di proprietà saudita “Asharq al Awsat”. Barzani ha affermato che l’Is ha di recente preparato nel campo profughi di Al Hol, in Siria, piani per attaccare il Kurdistan con “operazioni terroristiche”, e ciò dimostra che l’organizzazione è ancora “una minaccia per l’Iraq e per la regione”. Barzani ha invitato partner e alleati ad “affrontare seriamente i pericoli derivanti da tale minaccia per la pace e la stabilità, nella regione del Kurdistan e fuori”. (segue) (Res)