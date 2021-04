I fatti del giorno – Medio Oriente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran: Rohani, arricchimento uranio al 60 per cento è risposta a sabotaggio centrale Natanz - La decisione annunciata ieri dall’Iran di avviare l’arricchimento dell’uranio al 60 per cento, e il lancio di nuove centrifughe Ir-6, rappresentano una risposta al sabotaggio effettuato nei giorni scorsi nell’impianto nucleare di Natanz. Lo ha detto il presidente dell’Iran, Hassan Rohani, parlando alla sessione odierna dell’esecutivo di Teheran. “Non potete commettere crimini a Natanz e aspettarvi che restiamo in silenzio”, ha detto Rohani. “Il popolo iraniano deve sapere che se alcuni cospirano contro la nostra nazione risponderemo”, ha proseguito. "Se i sionisti (Israele, ndr) agiranno contro di noi, risponderemo. Hanno avuto la prima risposta. Se fate un problema per (le centrifughe) Ir-1 lanceremo le Ir-6, per farvi rendere conto che non potete bloccare questa tecnologia", ha aggiunto il presidente iraniano. Per il sabotaggio della centrale di Natanz, dove un interruzione di energia elettrica ha danneggiato lo scorso 11 aprile diverse centrifughe, le autorità iraniane hanno puntato il dito espressamente contro Israele. "Le nostre attività nucleari saranno puramente e decisamente pacifiche, e sotto la supervisione dell'Agenzia (internazionale per l'energia atomica, Aiea)", ha detto Rohani, aggiungendo che "il nostro arricchimento al 60, 20 e 3 per cento è pacifico e sotto la supervisione dell'Agenzia". “Siamo chiari e diciamo che gli Stati Uniti devono ritornare alle condizioni del 2015, e appena gli Usa soddisferanno i loro impegni e noi lo avremo verificato ritorneremo a rispettare i nostri”, ha detto Rohani. (segue) (Res)