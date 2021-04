© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Taipei accoglie oggi una delegazione dagli Usa - Secondo il ministero degli Affari esteri di Taiwan (Mofa), una delegazione non ufficiale inviata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden arriverà a Taipei alle ore 14:40 di oggi, 14 aprile, per ribadire il sostegno di Washington alla sicurezza dell'Isola. Della delegazione fanno parte il senatore Chris Dodd e gli ex vicesegretari di Stato Richard Armitage e James Steinberg . Il presidente Tsai Ing-wen ospiterà i visitatori domani alle 10:00 presso l'edificio dell'ufficio presidenziale, secondo una nota dell'Ufficio presidenziale. La visita sarà la prima della delegazione statunitense sotto la presidenza di Biden e segnerà il 42mo anniversario del Taiwan Relations Act, che funge da fondamento delle relazioni Usa-Taiwan in assenza di legami diplomatici formali. La visita della delegazione statunitense giunge in concomitanza alle crescenti tensioni con la Cina attraverso lo Stretto Taiwan. Negli ultimi giorni sono aumentati i sorvoli di velivoli da combattimento cinesi entro la zona di identificazione aerea sullo Stretto. (segue) (Res)