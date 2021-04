© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Taiwan: Pechino determinata a fermare l'indipendenza dell'Isola - "La Cina è determinata a fermare l'indipendenza di Taiwan e vuole impedire la sua collaborazione con gli Stati Uniti, e intende dimostrarlo tramite l'azione". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato, Ma Xiaoguang, commentando le manovre militari delle Forze armate cinesi attorno all'Isola. Pechino ha avvertito di essere pronta a fermare l'avvicinamento di Taiwan a Washington con la forza, in occasione della visita a Taipei di una delegazione statunitense inviata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden. "L'incursione cinese della flotta aerea militare nella zona di identificazione di Taiwan è un avviso per dire che il tentativo di cercare indipendenza con l'appoggio di Washington è destinato a fallire", ha detto Ma ai giornalisti ieri, 13 aprile. "Non assicuriamo di rinunciare all'uso della forza e ci riserviamo la possibilità di adottare tutte le misure necessarie". (segue) (Res)