- Giappone: acque Fukushima, la Corea del Sud valuta azione legale internazionale contro Tokyo - La Corea del Sud sta valutando l’ipotesi di adire le vie legali contro il Giappone per via della decisione del governo di Tokyo di riversare nell’Oceano Pacifico le acque contaminate di Fukushima. Lo ha dichiarato oggi il portavoce della presidenza, Kang Min-seok, ripreso dall’agenzia di stampa ufficiale “Yonhap”. L’ordine è giunto dal presidente Moon Jae-in prima dell’incontro con il nuovo ambasciatore del Giappone a Seul, Koichi Aiboshi, dal quale ha ricevuto le lettere credenziali. Nel corso di una riunione interna, Moon ha invitato il suo governo a “considerare attivamente” l’idea di presentare un’istanza al Tribunale internazionale per il diritto del mare. Successivamente, il presidente sudcoreano ha manifestato al diplomatico giapponese la “grave preoccupazione” dei cittadini della Corea del Sud per la decisione di Tokyo, legata al fatto che i due Paesi sono geograficamente vicini e condividono lo stesso mare. (segue) (Res)