© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: vaccinazioni, più di 111 milioni di dosi somministrate - Si conclude oggi in India il “Festival delle vaccinazioni” contro il coronavirus, l’iniziativa di sensibilizzazione lanciata l’11 aprile in concomitanza con l’avvio delle somministrazioni anche nei posti di lavoro. Nel Paese sono state somministrate a oggi 111.179.578 dosi, di cui 2.646.528 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sanità. Tra gli operatori sanitari 9.048.686 hanno ricevuto la prima dose e 5.581.072 la seconda. Tra gli altri lavoratori esposti al rischio di contagio 10.136.430 hanno ricevuto la prima e 5.010.773 la seconda. Alle persone con più di 60 anni sono andate 42.466.354 prime dosi e 2.467.484 richiami; a quelle con più di 45 anni 35.650.444 prime dosi e 818.335 richiami. Il 60 per cento delle dosi inoculate si concentra in otto Stati: Maharashtra, Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Bengala Occidentale, Madhya Pradesh, Karnataka e Kerala. (segue) (Res)