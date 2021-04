© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: record di contagi, 1.335 casi nelle ultime 24 ore- La Thailandia ha riportato oggi 1.335 nuovi casi di Covid-19, superando per la terza volta questa settimana il proprio record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia. Lo ha comunicato il direttore generale del Dipartimento per il controllo delle malattie, Opas Karnkawinpong, ripreso dal quotidiano “Bangkok Post”. L’ultima ondata di contagi giunge mentre in Thailandia sono in corso le celebrazioni per il Songkran, il capodanno del calendario lunisolare buddhista. Le autorità hanno invitato i cittadini a muoversi il meno possibile per contenere la diffusione del virus e, soprattutto, della sua variante britannica. “Il periodo dopo il Songkran è particolarmente cruciale per il controllo della pandemia. Se non stiamo attenti, potremmo assistere a 10 mila o 20 mila casi al giorno”, ha avvertito Opas. (Res)