I fatti del giorno - America Latina

- Argentina: Covid, nuovo record di contagi giornalieri dall'inizio della pandemia - Con 27.001 casi registrati nelle ultime 24 ore l'Argentina ha toccato un nuovo record di contagi da nuovo coronavirus. La media settimanale dei casi risulta si è raddoppiata in meno di quindici giorni e a fronte di questa situazione il capo di Gabinetto, Antonio Cafiero, ha convocato per le ultime ore della giornata una riunione urgente del Consiglio dei ministri per valutare nuove misure restrittive della circolazione. Il totale dei contagi dall'inizio della pandemia arriva in questo modo a 2.579.000, mentre il numero dei casi attivi scala a 257.951, con un incremento di oltre il 10 per cento in meno di una settimana. L'ultimo bollettino epidemiologico giornaliero riporta inoltre 217 nuovi decessi legati all'infezione Covid-19, per un totale di 58.174 morti dall'inizio della pandemia. Il livello di occupazione delle unità di terapia intensiva è, secondo dati ufficiali, del 62,4 per cento a livello nazionale. Epicentro della pandemia è l'Area metropolitana di Buenos Aires (Amba), con oltre il 60 per cento dei contagi del paese. (segue) (Res)