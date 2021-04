I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: coronavirus, quattro città in quarantena nel fine settimana - Il governo della Colombia ha decretato una quarantena nel fine settimana per le città di Bogotá, Medellín, Barranquilla e Santa Marta in risposta all’incremento dei casi di nuovo coronavirus. Il ministro della Salute, Fernando Ruiz, ha annunciato che Medellín e Bogotá saranno in quarantena da venerdì 16 a domenica 18 aprile, mentre a Barranquilla e Santa Marta la misura sarà in vigore sabato e domenica. Il governo ha inoltre chiesto alle Università di svolgere tutte le elezioni in formato virtuale e alle imprese di spostare in remoto il 70 per cento della loro forza lavoro. La Colombia ha registrato ieri 16.377 nuovi contagi e 326 decessi legati alla Covid-19.La maggior parte die nuovi contagi si registra nella capitale Bogotà, con 3.451 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Qui la quarantena sarà in vigore anche nel fine settimana del 22 aprile. (segue) (Res)