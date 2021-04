I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: ministro Economia Guzman incontra oggi a Roma papa Francesco - Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, incontrerà oggi a Roma papa Francesco in un'udienza privata. Lo hanno confermato ad "Agenzia Nova" fonti del governo argentino, sottolineando che si tratta di un appuntamento organizzato all'ultimo momento a margine dell'agenda ufficiale che prevedeva inizialmente solo una riunione con il ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Daniele Franco. Il ministro argentino incontrerà in Vaticano anche il presidente della Pontificia accademia delle Scienze sociali, l'economista italiano Stefano Zamagni. Sebbene non siano state rivelate le motivazioni dell'incontro con il pontefice, si ritiene che al centro del colloquio ci sarà anche in questo caso la ricerca di un appoggio ai negoziati dell'Argentina per la ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) e con il Club di Parigi, motivo principale del tour europeo di Guzman in Germania, Italia, Spagna e Francia. (Res)