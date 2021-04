Sport: RtR-Pd, Roma non perda occasione Euro 2021, bene sostegno Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma non deve perdere gli Europei 2021. La collaborazione delle istituzioni, del governo e della Regione Lazio, è una premessa importantissima in questo momento critico per la nostra città". Lo dichiarano in una nota la consigliera capitolina della lista Roma torna Roma, Svetlana Celli, presidente commissione Sport di Città metropolitana di Roma, e il responsabile dello Sport per il Pd Lazio Fabio Appetiti. "La gara - aggiungono - è l'occasione per permettere a Roma di ripartire in piena sicurezza e bene ha fatto il presidente Zingaretti a dare pieno sostegno al governo per garantire lo svolgimento dell'evento con tutte le strutture e per tutti i controlli sanitari che saranno necessari".(Com)