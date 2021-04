Romania: Covid, arrivata nel Paese la prima tranche di vaccino Johnson&Johnson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson&Johnson ha promesso all'Unione europea la consegna di 55 milioni di dosi di vaccino entro la fine di giugno. Le prime dosi del vaccino hanno iniziato a essere spedite ai Paesi dell'Ue lunedì, ma la società statunitense ieri ha annunciato il rinvio delle prossime spedizioni. L'Agenzia europea per i medicinali ha annunciato la scorsa settimana che sta esaminando quattro rari casi di coaguli di sangue in persone vaccinate con il vaccino Johnson&Johnson negli Stati Uniti, come ha fatto per casi simili segnalati dopo la vaccinazione con il siero prodotto da AstraZeneca-Oxford. (Rob)