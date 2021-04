Russia: presidente ceceno Kadyrov, Navalnyj non tocchi con le sue "spoche mani" il Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha criticato la causa intentata dall’oppositore russo, Aleksej Navalnyj contro l'amministrazione della colonia penale Ik-2 di Pokrov per avergli impedito di leggere il Corano. Secondo il canale Relegram di Kadyrov, Navalnyj sta usando il Corano per scopi politici, cercando di mettere le sue “sporche mani” sul Testo sacro per "riabilitarsi a buon mercato e guadagnarsi il favore dei musulmani". “Questo islamofobo sta cercando di usare le Sacre scritture per i propri scopi politici e le utilizzerà sicuramente per provocazioni, come hanno imparato a fare in Europa molto tempo fa. A nome dei musulmani della Russia, mi appello al personale della colonia penale dove è detenuto questo provocatore: non lasciare che il prigioniero che sta scontando una giusta pena semini conflitti settari!”, ha scritto il leader ceceno. “Quest’uomo è un nemico e un traditore che ha venduto la sua patria ed è pronto a compiere qualsiasi provocazione, solo per attirare l'attenzione sulla sua persona”, ha aggiunto Kadyrov. (Rum)