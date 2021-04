Milano: al via venerdì "il Filo che ci unisce", iniziativa di sostegno ai bambini, nel nome di Filippo Sonsini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parte venerdì la prima iniziativa de "Il Filo che ci unisce", il fondo promosso da Spazio Aperto Servizi per portare avanti la storia di Filippo Sonsini - per tutti Filo - il bimbo di Riccardo e Giuditta, socia lavoratrice della cooperativa da 14 anni, scomparso a settembre 2019 dopo aver lottato, a soli 4 anni, contro un rabdomiosarcoma. Filippo era un bambino giocoso, un grande camminatore, amava i sentieri di montagna, si divertiva a osservare le formiche e i merli. Amava anche il mare, giocare con le pistole ad acqua e il salvagente a forma di razza. Era appassionato del film "Cars - motori ruggenti ", collezionava le macchinine e proprio come Saetta sfrecciava col suo monopattino verde. Ma la sua vera passione erano i camion dei pompieri, diceva di essere un vigile del fuoco ed è proprio da questo che prende il nome la prima attività sostenuta dal fondo. Si parte da Milano, quartiere Barona, nei locali messi a disposizione dalla cooperativa Dar=Casa in Via Antonio di Rudinì 18, con "L'elmetto rosso": uno spazio che ogni venerdì offrirà ai bambini, dopo la scuola, proposte di studio, giochi, attività ricreative e laboratori. Anche il logo del fondo è ispirato a Filippo. Perché "Filo è l'arcobaleno dopo il temporale, è qualcosa di immenso e magico, un legame che "ci unisce". (segue) (Com)