Milano: al via venerdì "il Filo che ci unisce", iniziativa di sostegno ai bambini, nel nome di Filippo Sonsini (2)

- "Il Filo che ci unisce vuole essere un dono che attraverso il ricordo di Filippo arriva a tanti altri bambini. Crediamo nella forza dei legami e nella capacità di generare esperienze positive anche a partire dai momenti più dolorosi. Il nostro desiderio è che con questa iniziativa tanti bambini possano essere accompagnati nel loro percorso di vita, ri-scoprendo la gioia dello stare insieme e della condivisione "che unisce". "L'elmetto rosso" è il primo tassello di un progetto che ci auguriamo possa crescere nel tempo grazie a tutti coloro che si riconoscono in questo intento e desiderano prendere parte all'iniziativa" – spiega Maria Grazia Campese, Presidente di Spazio Aperto Servizi. "Siamo felici e onorati che il nome e il ricordo del nostro Filo abbiano dato vita a questo progetto a cui ci auguriamo ne seguano molti altri. Non esiste modo migliore per ricordare qualcuno che fare del bene in suo nome, proprio come faceva Filippo che sapeva sempre tirare fuori il meglio dalle persone. Un affettuoso ringraziamento a Spazio Aperto Servizi ed a quanti hanno collaborato alla creazione del fondo "Il Filo che ci unisce" – queste le parole di Giuditta e Riccardo, genitori di Filippo Sonsini. (Com)