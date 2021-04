Roma 2021: Calenda, a ballottaggio batterei Raggi di 20 punti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di Roma per Azione Carlo Calenda non si ritira, non parteciperà alle primarie del centrosinistra e punta al ballottaggio, dove batterebbe la Raggi di 20 punti. Lo ha detto in una intervista alla Stampa: non rinuncia alle primarie perché teme di perdere contro Gualteri, "L’unica cosa che temo di perdere è il tempo e l’attenzione dei cittadini. Non possiamo stare tre mesi ad attaccarci tra noi invece di parlare agli elettori. Come faccio a restare fermo fino a giugno? Finora, gli unici in campo siamo io e la Raggi. Il mio obiettivo è arrivare al secondo turno: perché lì, come dicono i sondaggi, batterei la Raggi di 20 punti. E lo farò con una proposta civica che si rivolge ai cittadini a prescindere dall’orientamento politico. Del resto anche la destra non riesce a trovare candidati", ha spiegato. (Rer)