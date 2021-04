Covid: a Nuoro chiusi hub vaccinali per esaurimento scorte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente vaccini, fiale terminate e fino a giovedì, ammesso che arrivino i rifornimenti, i centri vaccinali di Nuoro resteranno chiusi: da lunedì, infatti, per questa ragione il secondo hub, inaugurato appena sabato scorso è sbarrato e ieri è toccato anche al primo. Un situazione che ha creato disagi e code. Di fronte al cancello del centro di via Kandisky (il primo entrato in funzione) ieri si sono create code di anziani, pazienti fragili e insegnanti che lamentavano il fatto di non essere stati avvertiti. Sabato scorso durante l'inaugurazione della nuovo hub all'Istituto Ciusa di viale Costituzione, il commissario della Assl di Nuoro, Gesuino Cherchi, aveva assicurato che con il secondo centro sarebbe stato possibile somministrare 2000 dosi al giorno. Caos e proteste anche ad Oristano dove ieri è stato inaugurato il nuovo hub vaccinale nel palazzetto dello sport di Sa Rodia. Al Poliambulatorio di via Pira si è creata una calca di 300 anziani che aspettavano all'esterno, pericolosamente assembrati, di ricevere il vaccino, circostanza che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Nel nuovo hub di Sa Rodia ieri sono state vaccinate 700 persone. (Rsc)