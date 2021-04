Francia: fonti stampa, governo respinge offerta di Bourrelier per Chantiers de l'Atlantique

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese respinge la proposta di acquisizione di Chantiers de l'Atlantique da parte di Jean-Claude Bourrelier, fondatore di Bricorama. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Les Echos", spiegando che ormai i cantieri di Saint Nazaire vanno verso la nazionalizzazione. Dopo il fallimento del progetto di Fincantieri, l'unico pretendente per l'acquisizione di Chantiers de l'Atlantique era Bourrelier, che nel gennaio scorso aveva ufficializzato la sua proposta. L'uomo d'affari puntava ad acquisire il 40 per cento del capitale dei cantieri. Chantiers de l'Atlantique realizza ricavi per 1,6 miliardi di euro, genera 8 mila posti di lavoro in totale e lavoro con 500 aziende locali. (Frp)