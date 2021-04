Energia: ministero Economia russo propone pompaggio idrogeno nel sistema di condotte Gazprom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia russo ha avanzato la proposta di fornire ai produttori indipendenti di idrogeno un accesso diretto al sistema di trasporto del gas di Gazprom. È quanto si apprende dal quotidiano russo "Kommersant", che fa riferimento ad una bozza di roadmap per aumentare il potenziale di esportazione dell'energia russa, datata primo aprile. Il trasporto dell'idrogeno, che mescolerà con il gas naturale nelle condotte, dunque, non richiede la creazione di un sistema separato, con ricadute positive sul costo dei progetti per la sua produzione. Non è chiaro tuttavia come in seguito estrarre separatamente dalla miscela generale l'idrogeno, che è significativamente più costoso del gas naturale. In precedenza il vice ministro dell'Energia, Pavel Sorokin, ha dichiarato che entro il 2050 il Paese potrebbe esportare 7,9-33,4 milioni di tonnellate di idrogeno, sulla base delle capacità di Gazprom, Rosatom e Novatek. (Rum)